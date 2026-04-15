Kırklareli Valisi Turan'dan Turizm Haftası mesajı

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, turizmin ekonomik büyümeye ve istihdama katkıları üzerinde durarak Kırklareli'nin doğal ve tarihi güzelliklerini vurguladı.

Vali Turan, mesajında, turizmin, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ekonomik olarak büyümeye ve kalkınmaya büyük katkılar sunan, istihdam yaratan ve gelişmeye etki eden önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.

Kırklareli'nin doğal ve tarihi birikimiyle nadide bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Turan, mesajında şunları kaydetti:

Zümrüt yeşili ormanları, masmavi kıyılarıyla öne çıkan Kıyıköy ve İğneada, dünyanın sayılı doğal mirasları arasında yer alan Longoz Ormanları, eşsiz lavanta tarlaları ve Trakya'nın turizme açılan tek mağarası olan Dupnisa Mağarası ile ilimiz; doğa ve kültür turizmini bir arada sunan önemli bir potansiyele sahiptir.

Kırklareli Valiliği olarak, ilimizin sahip olduğu bu değerleri koruyarak geliştirmek, tanıtımını en etkin şekilde yapmak ve turizm altyapısını güçlendirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda, nitelikli tesislerin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaktadır."

Vali Turan, Kırklareli'nin özgün değerlerini koruyarak turizmden aldığı payı artırmayı hedeflediklerini belirterek, Turizm Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Sorgusuz sualsiz füze yağdırdılar
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Sorgusuz sualsiz füze yağdırdılar
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha!