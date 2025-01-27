Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan Babaeski Esnafına Ziyaret
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde, esnafın taleplerini dinleyip hayırlı işler diledi. Ziyaretler sırasında Kaymakam Tamer Orhan da yer aldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Vali Turan, esnafın isteklerini dinleyip sohbet etti, hayırlı işler diledi.
Zaman zaman esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, kendilerine iletilen istekleri yerinde çözmeye çalıştıklarını kaydetti.
Ziyaretlerde Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan da yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel