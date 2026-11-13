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Kırklareli Valisi Turan, Kavaklı'da ayçiçeği yağı üreten tesisi ziyaret etti

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Kırklareli Valisi Turan, Kavaklı'da ayçiçeği yağı üreten tesisi ziyaret etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kavaklı'daki Tarım Kredi Yağ Sanayi Tesisi'ni ziyaret ederek ayçiçeği yağı üretimini inceledi. Turan, çiftçinin emeğinin katma değere dönüşmesinin önemini belirterek gıda arz güvenliği için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, sanayi tesisleri ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Turan, beraberindeki Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim İşbecer ile Kavaklı beldesindeki Tarım Kredi Yağ Sanayi Tesisi'ni ziyaret etti.

Tesisteki ayçiçeği yağı üretim süreçlerini inceleyen Turan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çiftçinin emeğinin katma değere dönüşmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Yerli üretimi daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Turan, gıda arz güvenliği için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kaynak: AA
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