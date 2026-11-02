Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Valisi Turan, 1000m çift palet dünya üçüncüsü Çelikkanat'ı tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mısır'da 1-4 Kasım'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 1000 metre çift palet yarışında bronz madalya kazanan milli sporcu Derin Çelikkanat'ı tebrik etti. Turan, açıklamasında sporcuyu, antrenörlerini ve ailesini kutladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan milli sporcu Derin Çelikkanat'ı tebrik etti.

Vali Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 1-4 Kasım tarihlerinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 1000 metre çift palet yarışında bronz madalya kazanan Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Çelikkanat'ı kutladı.

Çelikkanat'ın başarısından gurur duyduklarını belirten Turan, "Ay yıldızlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırarak ülkemizi ve Kırklareli'mizi gururlandıran sporcumuzu, yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin tanıdığı isme suikast hazırlığı! Silahlarla yakalandılar

17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu

Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son nokta koyuldu
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum

Ve bomba patladı: Hayırlı uğurlu olsun
Tarkan, Antalya'daki COP31 için 'Uyan'ı İngilizceye uyarlayıp seslendirdi

Tarkan’dan “Uyan” sürprizi! Şarkısını bu kez İngilizce seslendirdi
15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı

15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı
Olay iddia! ABD, 7 Kasım'da İran'a nükleer saldırı düzenleyecek

Netanyahu bastırıyor, Trump karar verecek! Gerçekleşirse vay halimize