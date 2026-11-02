Kırklareli Valisi Turan, 1000m çift palet dünya üçüncüsü Çelikkanat'ı tebrik etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, yüzmede dünya üçüncüsü olan milli sporcu Derin Çelikkanat'ı tebrik etti.

Vali Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 1-4 Kasım tarihlerinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 1000 metre çift palet yarışında bronz madalya kazanan Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Çelikkanat'ı kutladı.

Çelikkanat'ın başarısından gurur duyduklarını belirten Turan, "Ay yıldızlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırarak ülkemizi ve Kırklareli'mizi gururlandıran sporcumuzu, yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA