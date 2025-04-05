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Kırklareli'nin Mart İhracatı 16 Milyon Doları Aştı

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, mart ayında Kırklareli merkezli firmaların 16 milyon 222 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve geçen aya göre yüzde 39,72'lik bir artış olduğunu açıkladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların mart ayında 16 milyon 222 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı ihracatının şubat ayına göre yüzde 39,72 arttığını belirtti.

Kırklareli'nden yılın ilk üç ayında 37 milyon 676 bin dolar ihracat yapıldığını aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil ve hammaddeleri, çelik, çimento ve toprak ürünlerinin geldiğini ifade etti.

Ilık, Almanya, Nijerya, Bulgaristan, Kenya, İtalya, Romanya ve ABD gibi ülkelerin ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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