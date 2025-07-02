Kırklareli'nde yaz spor okulları törenle açıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hakan Güven ile kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Turan, 20 farklı branşta yaz kursu açıldığını söyledi.

Kurslara 5 binden fazla öğrenci katıldığını ifade eden Turan, sporun her yaşta önemli olduğunu kaydetti.

Akademik başarı da sporun önemli olduğuna değinen Turan, "Sanat ve spor bizim asla vazgeçemediğimiz, oksijenimiz, havamız, suyumuz toprağımız gibi." dedi.

Bulut ise belediye olarak her zaman spora ve sporcuya önem verdiklerini anlattı.

Törende öğrenciler tarafından jimnastik ve tekvando gösterileri yapıldı.