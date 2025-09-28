Kırklareli'nde Tekvando Kuşak Terfi Sınavı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde tekvando 3'üncü dönem Gıp-Kuşak terfi sınavı düzenlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Kırklareli Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen sınavda, tekvandocular bir üst kuşağa geçmek için ter döktü.

Antrenör ve sınav komisyonu başkanı Savaş Ergin, sınav komisyon üyeleri Irmak Karaca, Irmak Çerçi ve Ahmet Metehan Akkuzu ile Kırklareli Tekvando İl Temsilcisi Gökhan Yeşil sınavda hazır bulundu.

Yeşil, kuşak terfi sınavlarının tekvandocular için çok önemli olduğunu söyledi.

Sınava giren sporcuların performanslarıyla bir üst kuşağa geçebilmenin mücadelesini verdiğini ifade eden Yeşil, terfi eden sporcuları tebrik etti.