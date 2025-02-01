Kırklareli'nde Öğrenci Yurtları ve Spor Tesislerinde Yangın Tedbirleri Denetlendi
Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven liderliğindeki heyet, öğrenci yurtları ve spor tesislerinde yangın güvenliği tedbirlerini denetledi. Denetimlerin süreceği bildirildi.
Kırklareli'nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi.
Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında oluşturulan heyet, öğrenci yurtları ile spor tesislerinde denetimde bulundu.
Heyet, yurt ve spor tesisleri görevlilerinden tedbirler kapsamında bilgi aldı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel