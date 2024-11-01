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Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kurul toplantısında, iş ve meslek danışmanları tarafından sağlanan desteğin detayları paylaşıldı. 9 ayda 5.239 kişi özel sektörde istihdam edildi.

Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünde Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 9 ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentte iş ve meslek danışmanları tarafından 10 bin 595 bireysel danışmanlık, 2 bin 208 işveren danışmanlığı ile 669 engelli danışmanlığı görüşmesi yapıldığını ifade eden Babalıoğullu, iş arayan 138'i engelli 5 bin 239 kişinin özel sektörde istihdam edildiğini belirtti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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