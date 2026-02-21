Kırklareli'nde gübre satışı yapan bayiler denetlendi
Kırklareli'nde gübre satışı yapan bayilere yönelik denetim yapıldı.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini inceledi.
Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran