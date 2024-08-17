Kırklareli'nde amatör balıkçılara denetim yapıldı
Kırklareli ve Kayalı baraj gölleri ile kentteki göletlerde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı. Ekipler, balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti. Denetimlerin su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla devam edeceği belirtildi.
Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kırklareli ve Kayalı baraj gölleri ile kentteki göletlerde denetimde bulundu.
Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.
Su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.