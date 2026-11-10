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Kırklareli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 gözaltından 22'si tutuklandı

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Kırklareli merkezli 12 ilde yasa dışı bahis ve mal aklama operasyonunda 27 şüpheliden 22'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 2 şirket ile 34 şüphelinin mal varlığına el konuldu; MASAK raporuna göre hesaplarda 12,7 milyar lira işlem hacmi belirlendi.

Kırklareli merkezli 12 ilde "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırklareli merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Mardin, Hakkari, Van, Antalya, Muğla ve Kocaeli'de yürütülen çalışmada, tespit edilen 34 şüpheliye yönelik sistemsel araştırmalar ve teknik takip ile kripto varlık şirketlerinden alınan veriler ile bankalar ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucunda yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Savcılık, örgüt elebaşı Y.C. ile diğer şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri finansal sistem içerisinde dolaşıma sokmak amacıyla paravan kıymetli maden şirketi ve oto galeri kurduklarını, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini soğuk cüzdanlar üzerinden akladıklarını tespit etti.

12 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonda birçok dijital materyal ele geçirildi, 2 şirket ile 34 şüphelinin mal varlığına el konuldu.

MASAK raporuna göre, şüphelilerin banka hesapları ile iki şirketin hesaplarında 12,7 milyar lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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