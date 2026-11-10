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Kırklareli İl Genel Meclisi TRAKYAKA projesine 2,5 milyon lira eş finansmanı onayladı

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Kırklareli İl Genel Meclisi, TRAKYAKA'nın 'İkinci Evim Aydınlık Geleceğim' projesine 2,5 milyon liralık eş finansmanı oy birliğiyle kabul etti. Tahmini bütçesi 15 milyon lira olan projede İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na yetki verildi.

Kırklareli İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantıları devam ediyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yedinci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) 2026 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında "İkinci Evim Aydınlık Geleceğim" projesinin yüzde 16,66 oranındaki eş finansmanı İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasına yönelik gündem maddesi görüşüldü.

Tahmini bütçesi 15 milyon lira olan projenin 2,5 milyon lira bedelinin Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasına yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Projeye eş finansman desteğinin sağlanması ve proje işlemleri için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA
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