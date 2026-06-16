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Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

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Kırklareli Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak proje kapsamında Atagar alanına gençlik merkezi, kültür merkezi, spor kompleksi ve idari bina yapılması için Başkan Derya Bulut'a yetki verildi.

Kırklareli Belediye Meclisinin haziran ayı olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye binasında yapılan toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye arasında ortak proje yapılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Görüşmelerin ardından projenin yapımı için Başkan Bulut'a yetki verildi.

Bulut, kendisine yetki veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, Atagar alanının gençlik merkezi, kültür merkezi, spor kompleksi ve idari binadan oluşacak bir yaşam alanına dönüşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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