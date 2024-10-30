Kırklareli Belediyesi'nden Kırklarelispor'a Takım Otobüsü Tahsisi
Kırklareli Belediyesi, Kırklarelispor'a takım otobüsü tahsis etti. Belediye Başkanı Derya Bulut, otobüsü kulüp başkanı Volkan Can'a teslim etti ve Kırklarelispor'un Trakya'nın gururu olduğunu ifade etti.
Kırklareli Belediyesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a takım otobüsü tahsis etti.
Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklarelispor Kulübü Tesislerinde düzenlenen programda, otobüsü kulüp başkanı Volkan Can'a teslim etti.
Bulut, kulübün büyük bir ihtiyacını karşılamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Kırklarelispor'un Trakya'nın gururu olduğunu ifade eden Bulut, Kırklareli'nin adının sporla duyurulmasından mutluluk duyduğunu belirtti.
Can ise Belediye Başkanı Bulut'a teşekkür etti.