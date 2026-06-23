Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "yasa dışı bahis" suçu kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, kentte ikamet ettikleri tespit edilen ve banka hesaplarında toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B, H.A, H.Ö, M.Y, M.E, M.S, M.E.K. ve S.K, adliyeye sevk edildi.