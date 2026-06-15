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Kırıkkale'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
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Kırıkkale’de bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira idari para cezası kesildi, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Kumar oynayan 4 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 46 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Oyun masalarındaki kumar malzemeleri ile bir miktar paraya da el konuldu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
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