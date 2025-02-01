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Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 105 Kilogram Tütün ve 909 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 105 Kilogram Tütün ve 909 Paket Sigara Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kargo aracında 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında Delice ilçesinde bir kargo aracını durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla kamyonda yapılan aramada, 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.K. (55) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

M.S.K'nin kullandığı aynı araçta 9 Ekim 2024'te de 710 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiş, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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