Kırıkkale'de Bozkır Dağcılık Kulübü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Kırıkkale'de Bozkır Dağcılık, Doğa Sporları Spor Kulübü üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Sivri Dağı'nda bir araya geldi.

Burada konuşan kulüp başkanı Mehmet Dim, Filistin topraklarında zulmün 1948'de başladığını ancak 7 Ekim'de başlayan saldırılar kadar ileri gitmediğini belirtti.

Dim, "7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla insan şehit oldu ve 16 bine yakın çocuk öldü. Bu konuda duyarsız kalamadık ve böyle bir yürüyüş yapmaya kara verdik." diye konuştu.

Katılımcılardan Dr. Fatma Sönmez de soykırımı lanetlemek ve haykırmak istediklerini söyledi.

Gazze'de bir savaşın değil, insanlık ayıbının yaşandığına dikkati çeken Sönmez, "Çocuklar ölmüyor, insanlık ölüyor. Filistin, Gazze ve Refah'ta plastik çadırları vuracak kadar adileşen bu soykırımı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.