Kırgızistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları İşbirliği İmzaladı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kulubayev, Ermenistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kulubayev ile Mirzoyan'ın görüşmesinde, Kırgızistan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin durumu ve daha da genişletilmesi perspektifleri ele alındı.

Taraflar, bu yıl Kırgızistan'da yapılması planlanan Kırgızistan-Ermenistan Hükümetler Arası Ekonomik Komisyonu Toplantısı çerçevesinde işbirliğinin yoğunlaştırılmasına özel önem verdi.

Bakanlar ayrıca entegrasyon birlikleri dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliğini ve iki ülkenin uluslararası adaylıklarının ilerletilmesi konularında karşılıklı desteği sürdürmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Görüşmenin ardından, Kırgızistan ile Ermenistan Dışişleri bakanlıkları arasında 2025-2026 dönemi için işbirliği programı ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Akademisi ile Ermenistan Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Okulu arasında işbirliği anlaşması imzalandı.