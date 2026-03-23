Kuzey Kore lideri Kim, Devlet İşleri Komisyonu başkanlığına yeniden seçildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına üçüncü kez seçildi. Ayrıca, yeni atamalar ve anayasada yapılacak değişiklikler gündeme alındı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin en üst politika belirleme organı olan Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına yeniden seçildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin (YHM) 15. döneminin ilk oturumunda üçüncü kez Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına getirildi.

Kim'e yakın isimlerden Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong-won ise Choe Ryong-hae'nin yerine YHM Daimi Komite Başkanlığına ve Devlet İşleri Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Kore İşçi Partisinde şubatta, departman direktörlüğüne terfi eden lider Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ise Devlet İşleri Komisyonu üyeliğinden alındı.

Öte yandan, Komisyondaki görüşmelerde, anayasada yapılacak değişiklikler, parti kongresinde açıklanan beş yıllık ulusal kalkınma planının hayata geçirilmesine yönelik tedbirler ve 2026 devlet bütçesi ele alındı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

48 saat verip resti çektiler: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

İsrail devlet televizyonundan savaşın seyrini değiştirecek haber
Genç kız ölü bulundu, en yakınının hareketleri vahşeti ortaya çıkardı

Genç kız ölü bulundu, en yakınının hareketleri vahşeti ortaya çıkardı
Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade

Eşinin kafesini soydu, emniyette verdiği ifade pes dedirtti
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

İsrail devlet televizyonundan savaşın seyrini değiştirecek haber
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz

Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

Köşeye sıkışınca dünyayı kana bulayacak çağrıyı yaptı