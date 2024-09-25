Kilis'te Yöresel Cevizli Sucuğun Yapımına Başlandı

KİLİS'te, geçmişi yüz yıllara dayanan yöresel tatlılardan olan cevizli sucuğun yapımı başladı.

Cevizlerin yetişmesi ile birlikte üzüm sucuğu yapım hazırlıkları başlarken, üzüm sucuğu zor aşamalardan geçtikten sonra tüketime hazır hale geliyor. İplere dizilen sucuklar kurutulduktan sonra serin yerlerde tüketim için bekletiliyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, "Şu anda çiftçilerimiz kışa hazırlık yapıyor. Kış aylarında tüketilen sucuk yapımı da bağ bozumu ile birlikte başladı" dedi.