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Kilis'te küçükbaş hayvancılığa destek

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Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yetiştiricilere 500 litre kapasiteli 50 süt soğutma tankı dağıtıldı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yetiştiricilere 500 litre kapasiteli 50 süt soğutma tankı dağıtıldı.

Vali Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, tarım ve hayvancılığın Kilis için çok önemli olduğunu söyledi.

Kilis'in üreten, üretirken de tarımdan hiçbir zaman vazgeçmeyen bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin, "Kilis, zeytiniyle, üzümüyle, fıstığıyla, çalışkan insanlarıyla ve ürettiğine katma değer katmak isteyen kıymetli hemşehrilerimizle, 114 kilometre sınırda üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen, ülkemizin en kıymetli köşe taşlarından biridir." ifadesini kullandı.

Şahin, Valilik olarak her zaman üreticilerin yanında olacaklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ise "Hayvancılığımıza destek sağlayacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kilis'te yıllık 3,4 milyon litre keçi sütü üretimi yapılmaktadır. Bu tanklar özellikle bu keçi sütlerine katma değer sağlaması ve ürünün hem sağlıklı koşullarda ulaştırılması hem de üreticilerimize kazanç sağlaması açısından son derece önem teşkil etmektedir." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Hakan Bilecen de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, yetiştiricilere süt tankı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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