Kilis'te Hijyen Kurallarını İhlal Eden İmalathane Kapatıldı

Kilis'te hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen bir cevizli sucuk imalathanesi belediye ekiplerince kapatıldı.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de katıldığı denetimlerde Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir imalathanede üretimin sağlıksız koşullarda yapıldığı tespit edildi.

Bilecen, ihbar üzerine gittikleri işletmede hijyen kurallarının ciddi şekilde ihlal edildiğini belirterek, "Halk sağlığıyla oynayan kim olursa olsun en ağır yaptırımla karşılaşacak. Kilis'te sağlıksız üretime asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durdurulurken, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler zabıta ekiplerince toplanarak imha edildi.

İşletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.