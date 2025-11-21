Haberler

Kilis'te Gümrük Kaçağı 38 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, kaçak cep telefonları kargo firmasında bulundu. A.A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'te düzenlenen operasyonda 38 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak telefon satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında kargo firmaları aracılığıyla gümrük kaçağı telefon gönderileceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce kent merkezindeki bir kargo firmasında A.A.C'ye ait kargo kolisinde yapılan aramada 38 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen A.A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

