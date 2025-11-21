Kilis'te Gümrük Kaçağı 38 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, kaçak cep telefonları kargo firmasında bulundu. A.A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kilis'te düzenlenen operasyonda 38 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak telefon satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında kargo firmaları aracılığıyla gümrük kaçağı telefon gönderileceği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce kent merkezindeki bir kargo firmasında A.A.C'ye ait kargo kolisinde yapılan aramada 38 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen A.A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel