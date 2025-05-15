Kilis'te Gençlik Haftası Yürüyüşü Düzenlendi
Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Gençlik Yürüyüşü', Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Program, İl Müdürü Mustafa Ertunç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.
Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nden başladı.
Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin de aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel