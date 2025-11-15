Kilis'te Ekonomik Zorluklar ve Atanamayan Öğretmenlerin Sorunları

Haber : Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(KİLİS) - Kilis'te iki kere mülakata girdiğini ancak atanamayan bir öğretmen olduğunu söyleyen bir vatandaş, ülkede ekonominin de iyi gitmediğini vurgulayarak, "Kilis'te konut revaç görmesine rağmen doğru düzgün bir semtte 18 bin lira, 20 bin liranın altında ev bulmanıza imkan yok" dedi. Vatandaş, "'Şaha kalkıyoruz' falan filan ama önemli olan çöpte biri ekmek toplamıyorsa o ülke şaha kalkmıştır. Birileri ayın sonunu nasıl getireceğim diye dertlenmiyorsa ülkede gelişim vardır. Yoksa bizim hanelerimize, İBAN numaralarımıza dolan paralarla birilerinin ekmek üstü tabaka yaşayıp da böyle vur patlasın çal oynasın; diğerlerinin de 'Acaba nasıl olacak? Bu faturayı da nasıl ödeyeceğim' diye dertlenmediği bir ülke olduğumuz zaman biz işte o zaman biz gelişmiş bir ülke oluruz. Biz böyle gelişmiş bir ülke olamayız" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi yarın Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Kilisli vatandaşlar, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Kilis'te üniversitede öğretmenlik bölümü okuyan bir öğrenci, burs ve harçlıkların yetmediğini belirterek, her şeyin "ateş pahası" olduğunu söyledi. Ülkede öğrenciye değer verilmediğini söyleyen öğrenci, "Sorun sıkıntılar zaten diz boyu. Gelecek ve atanma kaygısı zaten bir hayli fazla. Geleceğe karşı güvensizliğimiz var" dedi.

Öğretmen olarak atanmasının "meçhul" olduğunu dile getiren öğrenci, "Bölüm değiştirsem tekrardan başka bir bölüm okusam yine aynı şekilde atanma söz konusu. Her yerde liyakatsizlik dönüyor. Torpille alımlar devam ediyor. Kendi emeğimizle bir yerlere gelmek ülkede gerçekten zorlaştı" diye konuştu.

"Referanslı torpil adı altında insanların hayatlarını mahvediyorlar"

Bir vatandaş, atanamayan bir öğretmen olduğunu söyleyerek, gençlerin büyük bir çoğunluğunun işsiz olduğunu belirtti. "BİM, A101 gibi üç harfli marketler, eğitim fakültesi mezunu hocalarla dolu. Ne yazık ki umutları yok, ümitleri yok" diyen vatandaş, kendisinin de iki kez mülakata girdiğini, ancak atanamadığını dile getirdi. Ev hanımı olduğunu ve eşinin de çalıştığını aktaran vatandaş, "Bir şekilde dönüyor ama önemli olan o emeğin karşılığını alamamak. Ülke çok iyi bir halde değil" ifadesini kullandı.

"İşin tamamen ehli olmayana verildiği, kimsenin hak ettiği yerde olmadığı, liyakata göre alımlar değil, daha çok referanslı torpil adı altında insanların hayatlarını mahvediyorlar" diye konuşan vatandaş, ülkede ekonominin iyi gitmediğini vurguladı.

Yumurtanın kolisinin 160 lira, kırmızı etin kilosunun 700 lira olduğunu belirten vatandaş, asgari ücretle geçinen bir kişinin bu fiyatlarla geçinmesinşn mümkün olmadığını savundu. Büyükşehirlerde konut fiyatlarının artışına da dikkati çeken vatandaş, "Kilis küçücük bir yer, nüfusu küçücük bir yer. Sığınmacılarla beraber ülkede, Kilis'te konut revaç görmesine rağmen doğru düzgün bir semtte 18 bin lira, 20 bin liranın altında ev bulmanıza imkan yok" dedi.

"Bir baba, çocuğuna bir şey istediğinde alabiliyorsa o ülke refahtır"

"Birileri ayın sonunu nasıl getireceğim diye dertlenmiyorsa ülkede gelişim vardır" diyen vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Şaha kalkıyoruz' falan filan ama önemli olan çöpte biri ekmek toplamıyorsa o ülke şaha kalkmıştır. Birileri 'ayın sonunu nasıl getireceğim' diye dertlenmiyorsa ülkede gelişim vardır. ya da bir baba, çocuğuna bir şey istediğinde alabiliyorsa o ülke refahtır. Yoksa bizim hanelerimize, İBAN numaralarımıza dolan paralarla birilerinin ekmek üstü tabaka yaşayıp da böyle vur patlasın çal oynasın; diğerlerinin de 'acaba nasıl olacak? Bu faturayı da nasıl ödeyeceğim' diye dertlenmediği bir ülke olduğumuz zaman biz işte o zaman biz gelişmiş bir ülke oluruz. Biz böyle gelişmiş bir ülke olamayız. Halen daha sosyal yardımları, sosyal destekleri evet bakanlık yapıyor. Allah razı olsun, çok iyi şeyler yaptığı şeyler de var.

Ama hala birilerine ulaşmak için daha farklı mecralara, kurumlara, vakıflara, bilmem nereye başvuran binlerce insanın şu an evinde belki de kömür yok. Belki nasıl geçireceğini düşünüyor. Ben bir partiye mensup da değilim. Hiçbir partici değilim ama genel olarak çok hoş şeyler görmüyorum. Tabii bir kısım elitler çok iyi hayat sürerken, gariban, guraba da kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyor, çok vahim durumdalar. O kaygılarını da dile getiremiyorlar."