KESK Heyeti CHP'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Yürütme Kurulu Üyeleri Sevgi Yılmaz, Sema Pınar ve Erdal Karakuş'tan oluşan heyet, CHP'yi ziyaret etti.

Heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile bir araya gelerek sicil affı, 2026 bütçesi ve kamu emekçilerinin yaşadığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.