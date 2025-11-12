Haberler

KESK Heyeti CHP'yi Ziyaret Etti

Güncelleme:
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve diğer yönetim kurulu üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile sicil affı ve kamu emekçilerinin sorunları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Yürütme Kurulu Üyeleri Sevgi Yılmaz, Sema Pınar ve Erdal Karakuş'tan oluşan heyet, CHP'yi ziyaret etti.

Heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile bir araya gelerek sicil affı, 2026 bütçesi ve kamu emekçilerinin yaşadığı sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
