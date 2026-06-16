Haberler

Edirne'de tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 50 bin lira değerinde senet, 4 milyon 150 bin lira alacak kaydı ve çok sayıda belge ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucunda 'Tefecilik' suçu işledikleri belirlenen şüphelilerin Yörük Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, A.K., M.K., Ş.K., K.K., C.K. ve A.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 milyon 50 bin lira değerinde 19 senet, 4 milyon 150 bin lira alacak yazılı not defteri, 10 tapu, alacakların yazılı olduğu 3 ajanda, 2 araç satış sözleşmesi, 129 bin 95 lira nakit para ve 5 cep telefonu ele geçirildi. 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim

Bir kentimizi karıştıran gizemli cisim! Köylülerin iddiası vahim
Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat

Dünyanın gözü önünde İranlı oyuncular için skandal talimat
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu