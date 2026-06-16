Edirne'de tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tefecilik" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen not kağıtları, çek, senet, tapu ve 130 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.