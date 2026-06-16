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Edirne'de tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çek, senet, tapu ve 130 bin lira ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tefecilik" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen not kağıtları, çek, senet, tapu ve 130 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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