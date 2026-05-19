Kerkük Havalimanı'ndan Azerbaycan seferlerinin haziranda başlaması bekleniyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Kerkük Havalimanı'nda Azerbaycan'a seferlerin haziran ayında başlaması bekleniyor.

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, limanın dünyaya açılma yelpazesinin geliştirme kapsamında Irak Hava Yolları'nın Azerbaycan'a ilk seferini "yakında" gerçekleştireceğini söyledi.

Seferlerin ne zaman başlayacağıyla ilgili net tarih vermeyen Samed, Kerkük-Bakü seferlerinin en geç haziran ayında yapılacağını kaydetti.

Irak, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ay içinde Türkiye'ye yönelik ilk uluslararası seferler de başlamıştı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
