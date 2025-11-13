Kepez Belediyesi, Tahliye Olan Dede ve Torunlarına Destek Oldu

Antalya'da kiracı olarak oturdukları evden mahkeme kararıyla tahliye edilen dede ve 3 torununa Kepez Belediyesi, barınma ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için destek oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oğlu cezaevine giren, geliniyle eşini kaybeden ve 3 torununa bakmak zorunda kalan K.Ö'nün (70) kiracı olarak oturduğu evden mahkeme kararıyla tahliye edilmesi üzerine belediye harekete geçti.

Dede ve torunlarına 5 bin lira market kartı, kıyafet, kırtasiye, oyuncak vererek, çocukların sağlık kontrolünü yapan Kepez Belediyesi ekipleri, ailenin bir eve tanışması için 60 bin lira kira desteği sağlayacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, aileye destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çocukların ve dedenin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kocagöz, ailenin yeni evlerinde güvenle yaşamlarına devam edeceğini kaydetti.

Dede K.Ö. ise yaşadıkları zorluklara Kepez Belediyesi'nin duyarsız kalmadığını ve kendilerine yardım eli uzattığını vurgulayarak, belediyenin kendisinin ve torunlarının bütün ihtiyaçlarını giderdiğini bildirdi.