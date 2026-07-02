İstanbul'daki 1758 cumhuriyet altını dolandırıcılığının 5 şüphelisi adliyede

İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 83 yaşındaki kişinin 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 83 yaşındaki Dinçer Kazancı'nın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını teslim ederek dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olay

Emekli Dinçer Kazancı (83) 16 Nisan'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle, evinde bulunan 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını bir şüpheliye elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi olmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliden 5'i, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.