Kemalpaşa Kaymakamı Spor Salonu İnşaatında İnceleme Yaptı

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, spor salonu inşaatında inceleme yaptı.

Sarı, Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı devam eden, Spor Toto Teşkilatı'nın finanse ettiği spor salonuyla ilgili yetkililerinden bilgi aldı.

Spor salonunda soyunma odaları, antrenman salonları, seyirci tribünleri ve idari ofislerin yer alacağını aktaran Sarı, tesisin 3 ay içinde tamamlanacağını belirtti.