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'Sakar' kedinin devirdiği cevizleri hep birlikte topladılar

'Sakar' kedinin devirdiği cevizleri hep birlikte topladılar
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Giresun'da 'Sakar' adlı kedi, yöresel ürünler satan bir iş yerindeki ceviz çuvalını devirdi. Yola saçılan cevizleri çevredekiler toplayarak iş yeri çalışanına yardım etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRESUN'da yöresel ürünler satan iş yerinde bulunan ceviz çuvalı mahallenin 'Sakar' adlı kedisi tarafından devrildi. Etrafa saçılan cevizleri, yoldan geçenler topladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte Yeniyol mevkisinde, sokakta gezinen mahallenin 'Sakar' adlı kedisi, yöresel ürünlerin satıldığı iş yerinin önünde bulunan ceviz çuvalını devirdi. Kaldırıma ve yola saçılan cevizleri ise Yağızbey'in önündeki yoldan geçenler, hep birlikte toplayıp, iş yerinde çalışan Ayşe Ertürk'e yardım etti. Kedinin patisiyle çuvalı devirdiği ve çevredekilerin yardımlaşma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KARADENİZ İNSANI YARDIMSEVERDİR'

Yaşananları anlatan Ayşe Ertürk, Giresun halkının kendiliğinden yardımlaşma örneği gösterdiğini söyleyip teşekkür etti. Ertürk, "Mahallemizin kedisi, yapacak bir şey yok, esnaf olarak kendisini besliyoruz. Çuvalımızı devirdi, cevizler etrafa saçıldı. Giresun halkımız da bize toplamada yardımcı oldu. Cevizi hep birlikte topladık. Karadeniz insanı yardımseverdir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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