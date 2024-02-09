Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında Okul Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi Toplantı Salonunda Kaymakam Atalık başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, Kaymakam Atalık, devam eden eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak sorun, istek ve önerilerini dinledi.