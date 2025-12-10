Haberler

Kazakistan 2027'de Otonom Yük Tırları Kullanmaya Başlayacak

Kazakistan, transit potansiyelini artırmak amacıyla 2027 yılında otonom yük tırlarını hizmete sunmayı planlıyor. Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev, yeni altyapının otonom araçların çalışmasını destekleyecek şekilde tasarlanacağını açıkladı.

ALMATI, 10 Aralık (Xinhua) -- Kazakistan, transit potansiyelini artırmak üzere 2027 yılında otonom yük tırlarını kullanıma sokmaya hazırlanıyor.

Kazinform Haber Ajansı'nın salı günkü haberine göre Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev, hükümet bilgilendirme toplantısında ülkedeki yol inşaatı çalışmalarının 40-50 yıllık uzun vadeli bir perspektifle planlandığını belirterek, yeni altyapının Kazakistan genelinde otonom araçların çalışmasını desteklemek için gerekli sensörlerle donatılacağını söyledi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'nın an itibarıyla Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde komşu ülkelerle birlikte bir pilot projenin başlatılmasına yönelik görüşmeler yürüttüğünü kaydeden Sauranbayev, otonom araçların kullanılmasıyla kontrol noktalarındaki sınır geçişlerinin önemli ölçüde hızlanacağını belirtti.

Sürücüsüz tırların öncelikle sürücüyle ilgili masrafları ortadan kaldırarak nakliye maliyetlerini düşürmesinin beklendiğini kaydeden bakan, otonom araçların günde 24 saat çalışabileceğini, teslimat hızlarını üç katına çıkaracağını ve çevresel performansı artıracağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
title