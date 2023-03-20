Kazada ağır yaralandı, 4 ay 12 gün sonra hayatını kaybetti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde geçen kasım ayında TIR'a arkadan çarpan otomobilde yaralanan Tugay Dinçtürk (30), sevk edildiği hastanede 4 ay 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçen 8 Kasım'da saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu üzerinde bulunan Yedi Eylül Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Menderes Saltık (31) yönetimindeki 45 HD 0606 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Sertan Sevinç (43) yönetimindeki 09 ADV 852 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Menderes Saltık ile yolcu olarak bulunan Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Saltık ve Dinçtürk'ün tedavileri devam ederken Çetin, kısa süre sonra taburcu edildi. TIR şoförü Sevinç ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazanın ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan kontrollerde beyin travması geçirdiği tespit edilen Tugay Dinçtürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. 4 ay 12 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Dinçtürk, bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.