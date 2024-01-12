Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi yüzde 88'e çıktı

ÇANAKKALE'de çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesi, etkili olan sağanak ve kar yağışlarıyla birlikte 3 ayda yüzde 8,5'ten, yüzde 88'e çıktı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Bu bizi çok mutlu etti. Barajımızın savak yapması bekleniyor. Bu barajımızın tamamen dolması anlamına geliyor" dedi.

Ekim ayının ortalarında yüzde 8,5 seviyelerine kadar gerileyen, 1 ay önce de yüzde 60 seviyelerine ulaşan 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda su seviyesi, kentte devam eden sağanak ve özellikle Kaz Dağları'nda etkili olan kar yağışının ardından yüzde 88'e ulaştı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Kaz Dağları'nda bu sene yoğun kar yağışın olduğunu söyleyerek, Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın su seviyesindeki artışın üreticiyi mutlu ettiğini vurguladı.

'MAĞDUR OLMADAN SULAMA SEZONUNU ATLATACAĞIZ'

Bu yıl geçen yıla oranla daha yağışlı bir kış sezonu geçirdiklerini söyleyen Şen, "Bu yıl hem yağmur hem kar nedeniyle Bayramiç Barajı'na yoğun miktarda su akışı oldu. Geçen sene bu aylarda yüzde 50, 60'larda olan su seviyesi, bugün itibarıyla yüzde 88'e ulaştı. Bu bizi çok mutlu etti. Bugün HES yetkililerinden de aldığım bilgiye göre, bu ayın sonunda barajımızın savak yapması bekleniyor. Bu barajımızın tamamen dolması anlamına geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte güzel bir üretim yılı geçireceğiz. Üreticilerimiz ve çiftçilerimiz mağdur olmadan sulama sezonunu atlatacağız. Kaz Dağları, geniş bir havzaya sahip. Yağışların çok etkili olduğu dönemlerde bir gecede 15 milyon metreküpe kadar Bayramiç Barajı'nı suyla besleyebiliyor. Bunun etkisiyle de zaten Bayramiç Barajımız çok kısa sürede doluyor. Geçen yıl su seviyesinin düşük olmasındaki sebep, Kaz Dağları'na kar yağışının olmamasıdır. Bu yıl Kaz Dağları hem yağmur hem kar bakımından zengin bir iklime kavuştu" diye konuştu.