Kayseri Sanayi Odası'ndan Yeni Üyelere Törenle Berat Takdimi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yeni üyelerine yönelik istişare toplantısı ve üyelik belgesi takdim töreni düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanlık divanı ve firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yeni üyelere üyelik beratları takdim edildi.

Toplantıda, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kent sanayisi ve KAYSO hakkında bilgi verdi.

Üyelerden gelen talep ve görüşlerin istişare edildiği toplantı sonunda, yeni üye olan firma temsilcilerine üyelik beratları takdim edildi.