Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

Doktorları kamera karşısında! Söyledikleri pek iç açıcı değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Kayseri Sanayi Odası'ndan Yeni Üyelere Törenle Berat Takdimi

Kayseri Sanayi Odası'ndan Yeni Üyelere Törenle Berat Takdimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Sanayi Odası, yeni üyeleri için istişare toplantısı ve üyelik belgesi takdim töreni düzenledi. Toplantıda yönetim kurulu ve firma temsilcileri bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yeni üyelerine yönelik istişare toplantısı ve üyelik belgesi takdim töreni düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanlık divanı ve firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yeni üyelere üyelik beratları takdim edildi.

Toplantıda, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kent sanayisi ve KAYSO hakkında bilgi verdi.

Üyelerden gelen talep ve görüşlerin istişare edildiği toplantı sonunda, yeni üye olan firma temsilcilerine üyelik beratları takdim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.