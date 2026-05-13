Kayseri merkezli 19 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 115 zanlı yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında 2 bin 800 banka hesabına el konuldu ve 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren 132 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kayseri, İstanbul, Yozgat, Adana, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aranan 132 şüpheliden 115'i yakalandı.

Soruşturma kapsamında 2 bin 800 hesaba geçici el konuldu, incelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

Firari 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil
