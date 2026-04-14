Kayseri'de suça sürüklenen çocuk, 'spor okullarına kayıt olması' şartıyla serbest bırakıldı

KAYSERİ'de suça sürüklenen bir çocuk, Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamındaki spor okullarına kayıt olması ve 'Sensiz Olmaz Projesi' ndeki çalışmalara katılması şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, suça sürüklenen bir çocuğun, Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamındaki spor okullarına kayıt olması ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen 'Sensiz Olmaz Projesi'ndeki çalışmalara katılması şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Çocuğun, gerekli şartlara uymadığı takdirde tutuklanmasına karar verileceği bildirildi.

Gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ERVA Spor Okulları Projesi, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ederken, kent genelinde 66 mahallede faaliyet gösteriliyor. Spor okulları, yaklaşık 16 bin lisanslı sporcuya ulaşarak hem sportif başarıyı artırmayı, hem de gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan 'Sensiz Olmaz Projesi' ise çocukların suça sürüklenmesini önlemek, risk altındaki bireyleri korumak ve suça karışmış çocukların yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle çocukların toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı