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Kayseri'de 70 bin makaron ele geçirildi

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 70 bin makaron, 62 kg kaçak tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 70 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makinelerle sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 70 bin makaron, 62 kilogram kaçak tütün, sigara dolum makinesi ve 765 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E'nin (29) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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