Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Sarıoğlan ilçesinde etkinlik düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Sarıoğlan ilçesi Fatih İlkokulu'nde etkinlik düzenledi.

Öğrenciler, okuldaki sosyal ve sportif etkinliklerde eğlendi. Etkinlik boyunca öğrenciler çeşitli oyunlar ve spor aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi.

Okul Müdürü Mehmet Çoker, bu güzel günü öğrencilerine yaşattığı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'a teşekkür etti.