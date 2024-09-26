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Kaymakam Yasin Erdem, Ahilik Haftası'nda Esnafı Ziyaret Etti

Kaymakam Yasin Erdem, Ahilik Haftası'nda Esnafı Ziyaret Etti
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Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Ahilik Haftası kapsamında Hoşab Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi ve esnafın yerel ekonomideki önemini vurguladı.

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Ahilik Haftası kapsamında esnafı ziyaret etti.

İlçeye bağlı Hoşab Mahallesi'ne giden Erdem, esnafla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Esnaf ve zanaatkarların yerel ekonominin kalkınması ve gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydeden Erdem, esnafın Ahilik Haftası'nı kutledi, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel

Ahilik Haftası Yerel Haberler Yasin Erdem Ekonomi Güncel Yaşam van

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