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Katar Emiri Al Sani: "Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık çeşitli alanlarda gelişmeye devam ediyor"

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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığın çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığın çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Katar Emiri Al Sani, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da eş başkanlık ettikleri Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Al Sani, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık çeşitli alanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu durum, bugün İstanbul'da kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite'nin 12. Toplantısı'na da yansıdı."

Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinde bugüne kadar elde edilen kazanımları daha ileriye taşımanın yollarını ele aldıklarını belirten Al Sani, gelecek dönemde yürütülecek ortak çalışmaların önceliklerini belirlemeye yönelik görüşmeler de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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