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Katar Başbakanı Al Sani, Doha'da Singapur Başbakanı Wong ile işbirliğini ele aldı

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Katar Başbakanı Al Sani, Doha'da Singapur Başbakanı Wong ile görüştü. Görüşmede ekonomi, ticaret, enerji ve teknoloji işbirliği ele alındı, Katar Enerji ile Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasındaki LNG mutabakat zaptı yenilendi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Singapur Başbakanı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başkent Doha'yı ziyaret eden Wong ile ikili işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomi, ticaret, yatırım, insani gelişme, enerji, inovasyon, teknoloji ile kültürel ve bilimsel değişim alanlarında güçlendirilmesi ve genişletilmesi değerlendirildi.

Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren çeşitli konuları görüştü.

Katar'ın ulusal enerji şirketi Katar Enerji ile Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında LNG ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik teknolojiler alanındaki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı yenilenmişti.

Kaynak: AA
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