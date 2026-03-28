Kastamonu Valisi Dallı, havalimanını ziyaret etti
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Havalimanı'na yaptığı ziyaretle havalimanındaki çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Dallı, havalimanının bölge için önemine vurgu yaptı.
Havalimanı Müdürü Mustafa Kamil Kulaksız ile müdür yardımcısı Mustafa Şabanoğlu'na ziyaret gerçekleştiren Dallı, havalimanında yürütülen çalışmalar, sunulan hizmetler ve mevcut durum hakkında bilgi aldı.
Dallı, ziyarette, havalimanının Kastamonu için önemine işaret ederek, kurum personeline görevlerinde başarı diledi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel