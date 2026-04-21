Haberler

Kastamonu İl Özel İdaresi üretim tesisi kuruyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Özel İdaresi, Seydiler ilçesinde kurulacak yeni tesislerle beton parke, hazır beton ve yol malzemesi üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirecek. Tamamlandığında yüksek kapasitede üretim yapacak tesis, maliyetleri düşürerek hizmet ağını genişletecek.

Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından kurulacak üretim tesisi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Özel İdarenin, Seydiler ilçesinde 20 bin metrekare yerleşim alanı içinde beton santrali, parke üretim tesisi, kırma ve eleme tesisi inşa ettiği aktarıldı.

Açıklamada, tesislerin tamamlanmasıyla beton parke, yağmur oluğu, bordür, hazır beton ve yol yapımında kullanılacak malzemelerin idarenin bünyesinde yapılacağı ifade edildi.

Tesisin üretim kapasitesiyle ilgili de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saatte 150 metrekare beton parke, 90 metreküp hazır beton ve 200 ton yol malzemesi üretebilecek kapasitede olacak tesislerin tamamlamasıyla İl Özel İdaremiz, alt ve üstyapı çalışmalarında ihtiyaç duyduğu malzemeyi yüksek kapasiteyle kendisi üretecek. İlimiz için büyük önem taşıyan tesis, malzeme maliyetlerini düşürecek, hizmet ağı ve kapasitemizi artıracak. Kastamonu'muza hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Semih Yüksel
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı

Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Rekabet Kurumu’ndan Hobi Kozmetik’e soruşturma

Dev kozmetik markasına soruşturma
Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti
Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı

Kuzey Kore'deki günlük yaşama dair gizlice kaydedilen görüntüler ses getirdi

Aman görmesin! Gizlice kaydedilen görüntüler Kim'i çıldırtacak cinsten
Trump'ın Fed başkan adayı Kevin Warsh, Senato'da ilk sınavına çıkıyor

Trump'ın aday gösterdiği isim ilk kritik sınavına çıkıyor