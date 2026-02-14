Haberler

Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Araç-İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda OSB'nin kuruluş süreciyle ilgili önemli kararlar alındı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Araç- İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı, yer seçiminin kesinleşmesinin ardından hayata geçirilmesi gereken işlemlerin görüşülmesiyle başladı.

Toplantıda, Osb'nin kuruluş sürecinde kurucu katkı payları, banka hesaplarının açılması ve harcama yetkilerine ilişkin gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Dallı, toplantının aynı zamanda OSB Müteşebbis Heyeti'nin ilk toplantısı olması nedeniyle önem taşıdığını belirterek, şehrin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan sürecin titizlikle ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

10. kez hastaneye kaldırılan Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte
Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

10. kez hastaneye kaldırılan Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf